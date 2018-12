Plattform für Skikurse ist online

Innsbruck – „Skifahren darf nicht nur am Berg, sondern muss auch im Internet stattfinden“, sagt Gernot Sint, Präsident des Salzburger Berufsskilehrerverbandes und Geschäftsführer der neuen Buchungsplattform book2ski, die gerade – unterstützt von allen österreichischen Verbänden – erstellt wird und in den nächsten Jahren Marktführer werden soll. Gebucht werden können Skikurse, aber auch Skitouren überall in Österreich. Plattformen wie CheckYeti.com soll mit der neuen Seite der Kampf angesagt werden. Bis zu 400 der derzeit rund 650 österreichischen Skischulen sollen schon bald ihre Kurse über die Plattform anbieten. Denn durch die Buchung auf anderen Plattformen geht schließlich Wertschöpfung verloren, meint Sint. Der Firmensitz der Plattform soll daher in Österreich bleiben. Außerdem sollen die Provisionen für die Seite mit drei Prozent und das Anfangsinvestment (1500 Euro) der Skischulen möglichst niedrig gehalten werden. Bisher seien 60 Skischulen auf der Plattform vertreten, derzeit sei man dabei, Skischulen und Skischulleiter zu überzeugen.

Zur angestrebten Marktführerschaft in Österreich soll auch beitragen, dass „alle Verbände und das ganze Land an einem Strang ziehen“, sagt Richard Walter, Präsident des Tiroler und österreichischen Skilehrerverbands. „Wir müssen das gemeinsam durchziehen“, fügt er hinzu. Buchungen sollen schon bald in mehreren Sprachen möglich sein. (ver)