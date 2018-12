Olympiaregion will auch nach der WM „sexy“ sein

Von Denise Daum

Seefeld – WM, WM und noch mal WM. Dass für die Olympiaregion Seefeld in diesem Jahr das sportliche Großereignis im Februar/März 2019 das vorherrschende Thema ist, liegt auf der Hand. Bei der Dienstagabend abgehaltenen TVB-Vollversammlung fasste Bürgermeister Werner Frießer zusammen, was alles möglich wurde – dank der WM. Projekte wie Volunteer Center, WM-Turm, Technical Center als Lager- und Garagengebäude, eine Generalsanierung der WM-Halle und schließlich das neue Aushängeschild der Gemeinde Seefeld: der am Montag offiziell eröffnete neu gestaltete Bahnhof. „Der größte Gewinner der WM sind die Bürger. Immerhin sind insgesamt 62 Millionen investiert worden“, betonte Frießer.

Dass die Betriebe nicht nur während, sondern vor allem auch nach der WM zu den großen Gewinnern zählen, dafür will der Tourismusverband sorgen. Dafür muss zunächst einmal das „WM-Schaufenster sexy gestaltet werden“, wie es Seyrling in seiner kurzweiligen Rede formulierte. Der TVB-Obmann hob zwei Beispiele für diese Gestaltung hervor: zunächst die „Fanmeile“ in der Fußgängerzone. „Uns ist wichtig, hier als Einheit aufzutreten“, betont der TVB-Obmann. So gibt es ein abgestimmtes Angebot mit einheitlichen Preisen, Standln und Musik. Weiters hat sich der TVB um das Ortsbild gekümmert und ein aufwändiges Beleuchtungskonzept passend zum WM-Thema umgesetzt. „Nicht zu weihnachtlich, nicht zu kitschig, alles ganz edel“, sagt Seyrling.

Der TVB hat aber eben auch den Denkprozess in Gang gesetzt, wohin die Reise nach der WM gehen soll. Seit April läuft eine Überarbeitung der Tourismusstrategie. Alois Kronbichler vom Beratungsunternehmen „Kohl & Partner“ gab bei der Vollversammlung einen Überblick darüber, was bisher geschah, und legte erste Konzepte zur Profilierung der Region vor. „Die Region profiliert sich als Premium-Natursportplatz für anspruchsvolle und qualitätsorientierte Menschen“, projizierte Kronbichler als pointierte Zusammenfassung auf die Leinwand. Der Weg dorthin wird kein leichter sein, aber der TVB bekundet, ihn gehen zu wollen. Nach der WM will die Olympiaregion weitere Ergebnisse des Prozesses präsentieren.

TVB-Geschäftsführer Elias Walser erklärte in der Präsentation des 9-Millionen-Euro-Budgets, dass die für 2019 mit 1,84 Millionen veranschlagten Ausgaben fürs Marketing in den Jahren nach der WM deutlich steigen sollen. „Unser Ziel ist es, im Jahr 2020 die Investition in Marketingaktivitäten auf 2,5 Millionen zu erhöhen“, betont Walser.