Mayrhofner Bergbahnen setzen auf Winterwandern

Von Angela Dähling

Mayrhofen – Über 1,1 Millionen Fahrgäste transportierten die Mayrhofner Bergbahnen (MBB) in der vergangenen Wintersaison. „Das ist Rekord und bedeutet ein Plus von 6,52 Prozent“, erklärte der Mayr­hofner Bergbahn-Vorstand Josef Reiter bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach.

Im Sommer 2018 würden 257.149 Fahrgäste zwar ein Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zu 2017 bedeuten, aber dafür hat Reiter eine Erklärung: „Der Sommer 2017 war bei uns außergewöhnlich stark, weil die Finkenberger Almbahn und die Spieljochbahn außer Betrieb waren und erneuert wurden.“ Ein Highlight für die Sommergäste sei der Wanderweg zum Filzenköpfl. „Er wurde von uns beinahe kinderwagenfreundlich ausgebaut. Nach Unwettern war der Steig meist beschädigt und unzählige Trampelpfade säumten ihn. Jetzt wird alles auf einem Weg konzentriert und die Pfade werden wieder begrünt“, sagt Reiter. Der Weg sei auch als Winterwanderweg gedacht. „Mittels kleinem Pistengerät wird der Schnee so verdichtet, dass er gut begehbar ist“, erklärt Reiter. Zur Granatkapelle am Penken können Wanderer nun abseits der Skipiste auf einem eigenen Weg gelangen. Der halbstündige Weg „Zeitreise Penken“ bei der Geschossalm informiert zudem über die Entwicklung des Skisports. „Qualität und Produkte abseits von Ski und Snowboard sind uns wichtig. Es geht um Erlebnisse. Das vielfältige Angebot weiß der Gast zu schätzen, das spüren wir im Sommer schon sehr deutlich“, sagt Reiter.

Knapp 991.000 Euro gab das Unternehmen für die Bewerbung des Winterurlaubs 2017/18 aus, wobei rund 605.000 für eigene Werbemaßnahmen zur Verfügung standen, 366.000 Euro flossen in die Zillertal Tourismus GmbH (ZTG). Für den Winter 2018/19 steigen die MBB-Gelder an die ZTG um 20.000 Euro, sinken aber insgesamt auf 981.000 Euro. Der Sommer 2018 wurde mit rund 358.000 Euro beworben, 2019 sind 387.000 Euro vorgesehen, wobei jeweils 4000 Euro davon an die ZTG überwiesen werden.

2019 feiert die Ahornbahn ihr 50-jähriges Bestehen. „Allen 50-Jährigen der Region schenken wir dann daher einen Skitag am Ahorn“, sagte Reiter. Zuvor wird auf der anderen Talseite gefeiert: Heute geht die Möslbahn am Schwendberg erstmals in Betrieb, morgen Nachmittag wird sie offiziell eröffnet.