Tiroler Tourismuspionier an Familie Pirktl

Der Tiroler Tourismuspionier würdigt Tiroler Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich durch herausragende Leistungen um den Tourismus verdient gemacht und nachhaltig zur Entwicklung der Region beigetragen haben. In Anwesenheit der Landesregierung und des Mieminger Bürgermeisters Franz Dengg überreichte LH Günther Platter in Mieming diese Landesauszeichnung an die Familie Pirktl vom Alpenresort Schwarz. „Durch Fleiß, unermüdliches Engagement und sehr viel Innovation wurde aus einem kleinen, im Sommer betriebenen Gasthof ein ganzjährig betriebenes 5-Sterne-Haus der Extraklass­e mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", erinnerte LH Platter anlässlich der Auszeichnung an die Erfolgs­geschichte des Hauses. (TT)