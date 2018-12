Tourismus-Pionier Schäffer für seine Verdienste geehrt

Hinter dem Tourismusverband Wildschönau liegt ein arbeitsintensives Jahr. Neben den üblichen Aufgaben kam die Organisation von Enduro One, dem größten MTB-Event Österreichs, und der Wander WM mit über 1200 Teilnehmern dazu. Es wurde auch viel in die Wegeverbesserung und in neue MTB-Wege investiert. Der Winter erfuhr durch den Bau der neuen Schatzbergbahn 2017/2018 bereits einen guten Aufschwung. Im Vorjahr konnten im Hochtal 900.000 Nächtigungen gezählt werden.

Obmann Michael Unger präsentierte bei der Vollversammlung auch Folien über den geplanten Freizeit- bzw. Familienpark in Oberau. Vier Millionen Euro sind an Investitionen vorgesehen. Das Areal soll neben Spielplätzen und Spielteich auch einen Wasserspieleweg, einen Bumptrail und weitere Attraktionen beinhalten. Hauptattraktionen sind ein Downhillcoaster vom Riedlhang, eine Drachenflug-Zipline und ein Sprungturm. Ein Teil der Attraktionen kann auch im Winter genutzt werden. „Dieser Park ist eine wichtige Investition für die Zukunft und soll sowohl Gäste als auch Einheimische ansprechen", so Unger. Das Projekt wird Anfang des neuen Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für seine 20-jährige Tätigkeit als Vorstand im TVB erhielt Bergbahnchef Ludwig Schäffer die Ehrennadel des TVB Wildschönau in Gold. Es ist die höchste zu vergebende Auszeichnung dieser Art. Schäffer war Wegbegleiter von Obmann Unger. „Aufgrund der damals schlechten finanziellen Lage mussten Büros in den Orten geschlossen und einige Schritte gesetzt werden, die in der Öffentlichkeit nicht immer begrüßt wurden", erinnert sich Schäffer. Heute stünde der TVB auf gesunden Beinen. (TT)