Wahl im TVB Osttirol: Schultz holt Köll wieder an Bord

Von Catharina Oblasser

Lienz, Innsbruck – Er ist wieder da: Der Matreier Bürgermeister Andreas Köll findet sich auf der Kandidatenliste von Heinz Schultz für die Wahl im TVB Osttirol. Er ist hinter Heinz Schultz und Golfhotel-Manager Peter Wibmer auf Platz drei gereiht. Dahinter befinden sich Maximilian Schultz und Rudolf Hirschhuber, Geschäftsführer in der Zillertaler Firmengruppe.

Für die TVB-Wahl am 29. Jänner 2019 in Lienz hat die Familie Schultz die Karten neu gemischt. Diesmal tritt Köll als Vertreter der Matreier Goldried Bergbahnen an, deren Geschäftsführer er ist. Bei der vorigen TVB-Wahl im Dezember 2017 war das noch anders: Heinz Schultz hatte seinen Geschäftsführer von der Kandidatenliste gestrichen und stattdessen seinen Sohn Maximilian daraufgesetzt. Ein erbitterter Streit war die Folge, doch Köll scheiterte bei dem Versuch, seinen Anspruch durchzusetzen. Es kam zur Klage. Letztlich entschied das Landesverwaltungsgericht, dass die TVB-Wahl vom Dezember 2017 aufzuheben sei. Deshalb muss in einem guten Monat neu gewählt werden.

Dass der Matreier Bürgermeister nun doch wieder für die Schultz-Liste kandidiert, erklärt Heinz Schultz so: „Der Entscheid des Gerichts war umzusetzen. Man muss alles beitragen, was möglich ist, damit es nicht noch einmal zu einer Wahlanfechtung kommt.“

Der Zillertaler Liftunternehmer kandidiert mit seiner Liste in der Stimmgruppe eins, diese umfasst Großbetriebe. In den Stimmgruppen zwei (mittlere Betriebe) und drei (kleine Betriebe) ist Schultz’ Mitstreiter Martin Gratz aus Kals zur Stelle. Er selbst führt die Liste in der Stimmgruppe drei an, Haidenhof-Wirt Michael Wildauer ist Erstgereihter der Stimmgruppe zwei. Bei der Wahl werden zwölf Sitze im Aufsichtsrat vergeben.