IKB wurden gleich doppelt prämiert

Schon zum zweiten Mal in Folge haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) den so genannten „ASRA-Award" nach Tirol geholt. Mit diesem Preis werden jährlich die besten Nachhaltigkeitsberichte ausgezeichnet. Die IKB seien mit ihren „zahlreichen innovativen Projekten — von der intelligenten Kläranlage in der Roßau bis zu Österreichs erstem Mieterstrom-Modell in Mehrparteienhäusern — ein echter Innovationstreiber und damit Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften", lobt Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi.

Ebenfalls Platz eins gab es, sehr zur Freude des IKB-Vorstandsvorsitzenden Helmuth Müller, in der Kategorie „Nationale Unternehmen mit mehr als 10 Mio. Euro Umsatz" beim Wirtschaftsbewerb „Austria's Leading Companies". Die Betriebe werden dabei anhand ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bewertet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten die Innsbrucker Kommunalbetriebe das Ergebnis mit 22,3 Mio. Euro deutlich steigern. Das Unternehmen beschäftigt über 670 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei 160 Mio. Euro.