Arzl baut sich nun selber ein Heizkraftwerk

Von Alexander Paschinger

Arzl i. P. – 2019 wird auch für Arzl das letzte Jahr mit der „altbewährten Kameralistik“, wie es Vizebürgermeister Andreas Huter bei der Budgetsitzung ausdrückte. Ab 2020 gilt dann die doppelte Buchführung. Und da haben die Gemeindemitarbeiter bereits volle Arbeit geleistet, so Bürgermeister Josef Knabl: Das gesamte Gemeindeeigentum vom Tisch über Gebäude bis hin zu den Straßen – alles wurde erfasst. Für heuer arbeitet die Gemeinde Arzl mit insgesamt knapp 7,6 Millionen Euro im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt. Dabei stechen einige Projekte besonders hervor: