Flughafen Innsbruck stoppt Frachtgeschäft

Innsbruck – Am Dienstag erhielten etliche Tiroler Unternehmen ein Schreiben der Lufthansa Cargo. Dessen Inhalt: Das Luftfrachthandling am Innsbrucker Flughafen wird mit 31. Jänner eingestellt. Gestern bestätigte auch Marco Pernetta, Chef des Innsbrucker Flughafens, gegenüber der TT das Aus für die Luftfracht am Flughafen Innsbruck.

Vorwürfe aus der Wirtschaft, dass der Einfluss des Flughafens München und verschobene Logistikströme vorgeschoben seien, um eigene Versäumnisse zu überspielen, lässt Pernetta nicht gelten. Bereits im Frühjahr 2013 habe man die damalige Tochterfirma aufgrund der wirtschaftlichen Probleme auflösen müssen und die Abfertigung als eigene Abteilung wieder selbst übernommen. Nachdem sich die Zahlen weiterhin negativ entwickelt hätten, sei per Ausschreibung ein Betreiber für die Luftfrachtabfertigung gesucht worden. Der einzige Interessent: die Firma Kapeller in Innsbruck. „Wir haben uns große Hoffnungen gemacht, dass die Spedition Kapeller auf Grund ihrer Erfahrung und ihrer Flexibilität das Luftfrachtgeschäft in Innsbruck wieder ankurbeln kann, leider vergebens“, meint Pernetta. So habe man Ende 2018 mit Kapeller entschieden, das Handling zum 31. 1. 19 einzustellen.

Insgesamt sei seit dem Spitzenjahr 2007 das Frachtaufkommen um 85 Prozent zurückgegangen. Besonders die großen Export-Firmen in Tirol würden ihre Luftfracht inzwischen über die Flughäfen Zürich, München, Mailand und Wien versenden. „Wir können mit den großen Anbietern dort preislich nicht mithalten und mit dem kleinen Rest, der uns bleibt, auch nicht wirtschaftlich agieren“, so Pernetta. Auch würden die meisten Fluglinien, die Innsbruck anfliegen, sich sogar weigern, Fracht mitzunehmen. Das sei für diese zu kompliziert und zu teuer. „Wir haben 2018 im Jahresdurchschnitt nur noch rund 200 Kilo reine Luftfracht pro Tag abgefertigt, das entspricht dem Gewicht von ungefähr 10 Reisekoffern. Der große Rest, der in Tirol anfällt, fährt auf der A12 an uns vorbei“, so Pernetta abschließend. (hu)