Immo-Pleite bereitet Anlegern in Tirol Sorgen

Wörgl Oberau – Die Pleite eines Wörgler Finanzdienstleisters bereitet zahlreichen Investoren Sorgen. Wie die Kreditschutzverbände AKV, KSV von 1870 und Creditreform berichten, ist am Montag über das Vermögen der „Capital & Immobilien Invest GmbH“ aus Wörgl ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden. Gesellschafter und Geschäftsführer der „Capital & Immobilien Invest GmbH“ ist Hermann Kirchmair, Gesellschafterin ist Kathrin Obermoser, das Unternehmen betreibt einen Firmensitz in Wörgl und eine Filiale in Krems. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich laut Unternehmensangaben auf 6,6 Millionen Euro. Die Capital & Immobilien Invest GmbH betätigt sich auch als Immobilienentwickler und setzt auf ein Investorenmodell.

Eine dieser Investorinnen – sie hatte das Kapital zurückgefordert – hat nun den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, berichtet der AKV.

Das Unternehmen hält auch Beteiligungen am Bauträger „Wildschönau Projekt GmbH“ (Geschäftsführer und Hauptgesellschafter ebenfalls Kirchmair) in Wörgl sowie die „Sonnenschein Residenzen GmbH & Co KG“ in Oberau.

Die Gesellschaften werben mit der Errichtung einer barrierefreien Wohnanlage in der Wildschönau mit 40 Wohneinheiten, von denen bereits zwölf verkauft sein sollen. Baubeginn ist laut der Webseite des Unternehmens für April 2019 geplant. Unklar ist nicht nur, ob der Baustart tatsächlich eingehalten werden kann, sondern auch ob Investoren ihr Geld wiedersehen. Laut dem Masseverwalter Herbert Matzunski müsse erst noch geprüft werden, ob und wie viele Investoren zu Schaden gekommen sind. Die Anmeldefrist für Gläubiger ist bis 13. Februar gesetzt, die erste Tagsatzung findet am 27. Februar statt. Erst dann entscheide sich, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann.

Das Unternehmen zählt als Aktiva Firmenbeteiligungen, eine Darlehensforderung von rund 1,2 Millionen Euro, ein Baurecht an einer Liegenschaft, Kundenforderungen und ein Bankguthaben von rund 20.000 Euro auf. (ecke)