Neue Heimat Tirol investiert acht Millionen Euro im Bezirk

Von Eva-Maria Fankhauser

Jenbach, Schwaz – Rund acht Millionen Euro investiert die Neue Heimat Tirol (NHT) heuer in Wohnbauten im Bezirk Schwaz. Vor allem in der Gemeinde Jenbach stehen im 80. Jahr seit Gründung des gemeinnützigen Wohnbauträgers große Projekte an.

In der Bezirkshauptstadt Schwaz entsteht bis zum Sommer eine Wohnanlage mit 18 Mieteinheiten. Dafür nimmt die NHT rund 3,9 Millionen Euro in die Hand. Ebenfalls im Sommer fertig werden sollen 19 Eigentumswohnungen in der Burgeckstraße in Jenbach. Unweit davon laufen die Bauarbeiten in der ehemaligen Prantlsiedlung für den dritten Bauabschnitt auf Hochtouren. Dort entstehen 45 neue Mietwohnungen. Bis Ende 2021 will die NHT an diesem Standort über 186 Wohnungen errichten.

Ein weiteres Großprojekt ist in Jenbach in der Planung: die neue Tratzbergsiedlung. „Die Gebäude in dieser Südtiroler Siedlung werden abgerissen. Sie sind 80 Jahre alt und haben ihre Lebensdauer erreicht“, sagt NHT-GF Hannes Gschwentner. Derzeit läuft ein Architekturwettbewerb für die neue Siedlung. Die NHT plant 450 bis 500 neue Wohneinheiten auf einer Gesamtwohnnutzfläche von ca. 31.000 m² zu errichten. Auch ein Kindergarten bzw. eine Kinderkrippe, Vereinsraum und Nahversorger sollen dort Platz finden.

Im April soll die Entscheidung der Jury fallen. In bis zu acht Bauabschnitten werde dann die neue Tratzbergsiedlung gebaut. Der voraussichtliche Baubeginn für die erste Stufe sei fürs Frühjahr 2020 geplant. Die weiteren Bauabschnitte sollen dann im Zweijahresrhythmus erfolgen. Damit würde erst 2035 die gesamte Siedlung fertig sein.

Auch in Vomp wird gebaut. Das Pflegeheim ist nach zwei Jahren bereits zu klein. Acht zusätzliche Betten sind geplant.