Goldgräberstimmung am Hahnenkamm-Wochenende verärgert Gäste

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es gibt in Kitz­bühel die Haupt- und Zwischensaisonen – und dann gibt es noch die Hahnenkammwoche. Dementsprechend sieht auch die Preisgestaltung bei den Gäste- und Hotelzimmern aus. Vor allem in der Eventwoche treiben die Preise aber immer wieder besondere Blüten.

So kann es passieren, dass sich der Preis über Nacht verfünffacht. So hat es ein Ski-Fan aus der Steiermark erlebt. Er wollte ein Appartement für zwei Personen und zwei Nächte zum Rennwochenende buchen. Das Appartement wurde online am 20. Jänner um 356 Euro angeboten. Als er buchen wollte, wurde diese Buchung aber storniert, wegen mangelnder Deckung der Kreditkarte, wie ihm per Mail mitgeteilt wurde. Worüber der Gast sehr verwundert war, denn bei einer Ersatzbuchung in einer anderen Unterkunft wurde die Karte sehr wohl akzeptiert.

Stutzig wurde der Steirer dann aber, als er tags darauf noch einmal über ein Angebot des Vermieters stolperte, da lag der Preis schon knapp unter 1000 Euro für das gleiche Appartement und wenige Stunden später wurde noch einmal nachgebessert, da kostete es nun schon knapp unter 1600 Euro.

„Auf meine Anfrage hin wurde mir mitgeteilt, dass es sich um eine dynamische Preisentwicklung handle. So etwas habe ich einfach noch nie erlebt“, schildert der Mann. Kein Einzelfall, denn immer wieder hört man von stark erhöhten Preisen in der Rennwoche. Nicht nur in Kitzbühel, sondern in der ganzen Region. „Wir als Tourismusverband können natürlich keinem Betrieb oder Vermieter die Preise vorschreiben. Aber diese Preisentwicklung, die es zum Teil am Hahnenkamm-Wochenende gibt, ist nicht gutzuheißen“, sagt Sig­ne Reisch, Präsidentin von Kitzbühel Tourismus. Das sei ein ganz schlechtes Signal „und wird irgendwann auf uns zurückfallen“, erklärt Reisch. Sie habe durchaus Verständnis, dass die Hoteliers und Vermieter in dieser Woche keine Buchungen unter vier Nächten vergeben, aber so weit überhöhte Preise würden dem Ansehen Kitzbühels sehr schaden. „Es ist bedenklich, wenn ein Betrieb denkt, sich in diesen wenigen Tagen sanieren zu können“, sagt die TVB-Präsidentin. Die Preise in ihrem Haus würden sich in der Rennwoche kaum von jenen in der Weihnachtswoche unterscheiden.