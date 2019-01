Tirol mit Aufholbedarf bei Innovationskraft

Innsbruck – Wie innovativ sind Tirols Unternehmen? Was ist eigentlich Innovation und woran lässt sie sich messen? Diesen und anderen Fragen versuchte die Wirtschaftskammer Tirol (WK) in ihrem neuen „Innovationsbarometer“ auf den Grund zu gehen.

Der Umfrage zufolge stellt für 41 Prozent ein knappes Zeitbudget das größte Innovationshemmnis dar, gefolgt von zu komplizierten rechtlichen und administrativen Anforderungen (24 Prozent). Rund 19 Prozent der befragten Unternehmen beurteilen die Rahmenbedingungen in Tirol, um Innovationen umzusetzen, als gut bis sehr gut, 24 Prozent als befriedigend. „Die jeweils zwölf Prozent ausreichend bzw. ungenügend sehen wir als Auftrag an uns“, so WK-Vizepräsidentin Barbara Thaler. Innovation dürfe aber nicht nur auf die Entwicklung von technischen Produkten reduziert werden, sondern müsse umfassend und auf strategischer Ebene im Unternehmen gedacht werden“, betont Anja Niedworok, Innovations-Expertin der Tiroler WK.

2019 wollen 39 Prozent der Unternehmer die Investitionen in Innovationen reduzieren, lediglich knapp acht Prozent planen eine Erhöhung. Derzeit investieren nur rund sechs Prozent der Unternehmen mehr als 15 Prozent ihres Umsatzes in Innovationen, die restlichen Befragten nicht mehr als drei Prozent ihres Umsatzes. Das habe sicher damit zu tun, dass es den Firmen derzeit sehr gut gehe. Aber die Firmen sollten sich trotzdem nicht ausruhen, so Thaler.

„Nicht nur in diesem Kontext fordern wir, die Rahmenbedingungen zu vereinfachen und auch Förderungen für den Markteintritt für innovative Produkte bereitzustellen“, erklärt Thaler weiter. Denn hier liege das meiste Potenzial. Dass die Zahlen zum Teil ein düsteres Bild zeichnen, liege sicher auch in statistischen Unschärfen begründet. „Wir haben die Betriebe quer durch alle Branchen und Regionen befragt und hier gibt es naturgemäß große Unterschiede“, so Niedworok. „Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch einiges zu tun, unter anderem, wie ich als Unternehmen die Digitalisierung für ein innovatives Geschäftsmodell nützen kann. (hu)