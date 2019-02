Kaiserwinkl: Gäste bleiben immer länger

Kössen – Das Thema Amberglift stand einmal mehr zur Debatte, diesmal bei der Generalversammlung des Tourismusverbandes Kaiserwinkl. Bekanntlich ist der TVB Besitzer der Liftanlagen und hat bereits den Abriss beschlossen. Allerdings bat dann BM Dieter Wittlinger um Zeit, um eine Lösung für einen Weiterbetrieb zu finden, was bisher nicht der Fall war. Bei der Generalversammlung meinte Wittlinger dazu, dass er in dieser Sache mit TVB-Obmann Gerd Erharter mehrmals „ordentlich zusammengekracht“ sei. Dies täte ihm leid, da sich dadurch eine schlechte Außenwirkung ergeben hätte. „Der Amberg­lift ist das einzige Thema, wo TVB und Gemeinde konträr sind und nicht an einem Strang ziehen“, meinte der Bürgermeister.

Erharter berichtete, dass im Jahr 2018 der TVB Kaiserwinkl an der Grenze zur Nächtigungsmillion gekratzt habe. Nur 8000 Nächtigungen fehlten, um an das Rekordjahr 2005 anzudocken. Damals erreichte man die Million allerdings mit 6990 Betten, heute sind es nur mehr knapp 5500. Besonders erwähnenswert sei die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 5,1 Tagen. Der Kaiserwinkl befindet sich in dieser Hinsicht im Spitzenfeld der österreichischen Destinationen. Probleme bereitet dem TVB den Sommer über der Aquapark im Walchsee. Zum einen werden Dinge böswillig beschädigt, zum anderen fühlen sich auch die Fischreiher dort wohl und verdrecken die Anlage.

Diverse Wanderwege, zum Teil von der Europäischen Union gefördert, verlangen außerdem viel Aufmerksamkeit. „Letzten Freitag sind die naturschutzrechtlichen Genehmigungen eingelangt“, erklärte Erharter. Erfreulich sei die Tatsache, dass voraussichtlich im Juni der durchgehende Radweg rund um das Kaisergebirge eröffnet werden kann.

Bedauerlich findet er hingegen, dass mit den Grundeigentümern keine Einigung gefunden wird, um rund um den Walchsee einen Wanderweg zu etablieren. (be)