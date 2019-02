Molkerei in Lienz wird im Herbst abgerissen

Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Molkerei Lienz in der Fanny-Wibmer-Pedit-Straße steht heute leer. Die Osttiroler Filiale der Tirol Milch wurde nach der Übernahme durch die Bergland Milch stillgelegt, die Käseproduktion eingestellt. Inzwischen hat das 7000 Quadratmeter große Areal einen neuen Besitzer: Es ist die Siedlungsgenossenschaft GHS.

„Im Oktober 2018 haben wir den Kaufvertrag mit der Bergland Milch unterzeichnet“, sagt Josef Altenweisl, geschäftsführender Vorstands­obmann der GHS. Der Kaufpreis betrug 2,75 Millionen Euro, dazu kommen die Abrisskosten für die alten Gebäude mit 300.000 bis 400.000 Euro.

Josef Altenweisl, geschäftsführender Vorstandsobmann der Baugenossenschaft GHS, spricht von rund 80 neuen Wohnungen – aber erst 2024. - Oblasser

Der Abriss ist für Herbst 2019 geplant, sagt Altenweisl – und zwar dann, wenn der Molkereimarkt, der noch in Betrieb ist, an den Stadtrand übersiedelt ist. Dort errichtet die Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) ein großes Zentrum, das neben dem Haus- und Gartenmarkt der RGO auch den Molkereimarkt beherbergen wird.

Wie es dann weitergehen soll, beschreibt der GHS-Obmann so: „Sobald das Areal frei ist, wollen wir dort Parkplätze vermieten. Das machen wir in Hinblick auf die Bauarbeiten am Bahnhof Lienz, wo das neue Mobilitätszentrum errichtet wird.“ Zurzeit befinden sich am Bahnhof günstige Parkplätze für Einpendler, die aber voraussichtlich während der Bauarbeiten wegfallen, zumindest teilweise.

In vier oder fünf Jahren will die GHS auf dem Molkerei-Areal mit dem Bau von Wohnungen beginnen. Früher geht es nicht, weil die Genossenschaft bis dahin mit der Errichtung von Wohnungen im Lienzer Süden ausgelastet ist. „Wir planen auf dem Molkerei-Areal an die 80 Wohneinheiten, teils im geförderten Wohnbau, teils freifinanziert“, erklärt Josef Altenweisl. Die Bauhöhe solle sich am nahe gelegenen Grandhotel Lienz orientieren, geplant sind Blöcke mit drei Obergeschoßen plus ausgebautem Dachboden, so der GHS-Obmann. Konkrete Bebauungspläne gibt es noch nicht.

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik kennt die Pläne der GHS. „Grundsätzlich sind Parkplätze, wie sie auf dem Molkerei-Areal entstehen sollen, immer erwünscht“, sagt sie. „Wenn es sich um einen vorübergehenden Bestand handelt, braucht es auch keine spezielle Widmung.“ Allerdings müssten diese Pläne erst näher erörtert werden.

Das Gleiche gelte für die Wohnungen, die die GHS dort errichten will. „Wir brauchen genaue Daten über Höhe, Dichte und so weiter“, sagt die Lienzer Bürgermeisterin. „Nur weil das Grandhotel so hoch ist, heißt das nicht automatisch, dass die GHS dort auch so hoch bauen darf.“ Blanik weist auch auf die Frage nach dem Wohnbedarf in Lienz hin – die Tiroler Tageszeitung hat über das Thema berichtet. Die Stadt verliert Einwohner, und das steht im Widerspruch zu den vielen Neubauten, die überall aus dem Boden schießen.

Schließlich brachte Josef Altenweisl noch das Thema Stadtsaal aufs Tapet. „Wir haben der Stadt vorgeschlagen, das Grundstück zu erwerben, auf dem jetzt das Wasserwerk steht, und dort einen neuen Veranstaltungssaal mit Tiefgarage zu errichten“, erzählt der GHS-Obmann. Auch für dieses Thema gelte: Ohne genauere Daten könne nicht verhandelt werden, erklärt die Lienzer Bürgermeisterin.