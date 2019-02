Tag der Wirtschaft in der HAK Schwaz: Vom Schüler zum Vorbild

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Wie Skisprungstars standen die HAK-Schüler auf der Bühne. Voller Mut, Disziplin und Freude schafften sie einen kreativen Absprung und ließen so das Publikum in den Tag der Wirtschaft eintauchen. Dass die Schüler aber auch sonst nicht nur vor dem Laptop sitzen oder Zahlen in den Taschenrechner tippen, bewiesen sie mit einem selbstgedrehten Film „In the footsteps of Toni Innauer“. Wer ist das noch mal? Was hat der gemacht? Wie hoch war sein Karrieresprung? Mit diesen Fragen befassten sich die Schüler auf witzige Art und kündigten so einen der beiden Hauptredner des Tages der Wirtschaft in der HAK Schwaz an.

Nervosität und Nervenkitzel sind dem ehemaligen Sportler und Olympiasieger Toni Innauer nicht fremd. Auch als Vortragender flackert immer noch ein Funken Nervosität auf. „Weil das für mich immer wieder etwas Besonderes ist“, sagt Innauer im TT-Gespräch. Kaum steht er auf der Bühne, ist er aber ganz in seinem Element. Er bezeichnet es als „kollateralen Effekt“, dass er damals zur Matura und Uni gekommen ist. Ein Weg, den er bis heute nicht bereut. „Es war ein Glücksfall, zu dieser Bildung zu kommen“, sagt Innauer. Sein Weg zur Bildung führte über den Sport – „ohne das so geplant zu haben“. Diese Kombination aus Sport und Ausbildung haben seinen Lebensweg bestimmt. „Es geht nicht nur darum, Leistung zu optimieren, sondern Dinge zu tun, auf die man stolz sein kann“, sagt er. So seien ihm viele Veränderungen und wichtige Schritte gelungen. Dass er ohne entsprechende Bildung auf verschiedenen Wegen nie so weit gekommen wäre, das wollte er den Schülern mit auf den Weg geben.

„Was hätte mein 16-jähriges Ich weitergebracht, was hätte es damals wissen wollen?“ Das hat sich Chris Miess gefragt, als er vor dem jungen Publikum stand. Denn vor einigen Jahren war er genau in der gleichen Situation. Als HAK-Absolvent kann er sich gut in die Lebenswelt der Schüler versetzen. Und das war wohl auch der Grund, warum es mucksmäuschenstill wurde, als Miess mit seinen „10 Faustregeln für die berufliche Karriere“ loslegte. Für so manchen Schüler ist Miess ein Vorbild. Er hat das geschafft, wovon viele im Klassenzimmer träumen: Yale-Studium, steile Karriere, eigenes Unternehmen und er findet sich auf der Forbes-Liste „30 unter 30“ für junge Pioniere. Miess hat in Singapur eine Technologieberatungsfirma gegründet. Zusätzlich berät der Schwazer u. a. das österreichische Finanzministerium rund um Blockchain-Technologie und Kryptowährungsregulierung.

Chris Miess und Toni Innauer gaben den Schülern und Zuhörern spannende Tipps mit auf den Weg. - Fankhauser

Seine Ratschläge für die Schüler reichten von „Immer an sich selbst glauben“, „Mache nie denselben Fehler zweimal und lerne von anderen“ bis hin zu „Stelle das langfristige Denken vor das kurzfristige“ oder „Der Wert entspricht nicht immer dem Preis“. Diese Tipps erklärte Miess anhand alltäglicher Beispiele und an Erlebnissen aus seiner Karriere. Welcher seiner Ratschläge ihm am meisten gebracht hat? „Das langfristige Denken. Oft versteht man da nicht gleich, wie viel eigentlich dahintersteckt“, sagt er. Er habe damals schweren Herzens auf einen Fließbandjob in den Ferien, um sich sein gewünschtes Moped zu leisten, verzichtet. Stattdessen hat er sich für ein Praktikum bei der Bank entschieden. „Ohne das hätte ich diesen Weg wohl nicht eingeschlagen“, sagt Miess.

Aber auch er hat Fehler gemacht. Einmal hätte sich ihm die Chance geboten, in ein Unternehmen in San Francisco miteinzusteigen, während er sich gerade in Singapur etwas aufgebaut hatte. „Ich habe mich damals nicht getraut, das Risiko einzugehen“, sagt Miess. Er bereut es, den Schritt nicht gewagt zu haben. Aber er hat daraus gelernt: „Das nächst Mal gilt: Herz über Hirn.“