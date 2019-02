Regionalenergie Osttirol will weiter wachsen

Lienz – Heizen mit Holz ist das Thema, um das sich bei der Regionalenergie Osttirol alles dreht. Die Genossenschaft begann 1996 mit der Errichtung und dem Betrieb von Biomasse-Heizwerken und ist seither stetig gewachsen. 2018 war das bisher erfolgreichste Jahr, sagt Jürgen Trutschnig. Der 47-jährige Nikolsdorfer löste vor einigen Wochen Manfred Gaschnig als Geschäftsführer ab.

Im vergangenen Jahr konnte die Genossenschaft 20 Megawattstunden an Energie verkaufen, so viel wie noch nie, erläutert Trutschnig. Auch auf der Einkaufsseite wurde ein Rekord erreicht. Nach den verheerenden Stürmen im Herbst 2018 ist nämlich enorm viel Holz aus Windwürfen angefallen: eine halbe Million Festmeter, wie die Bezirksforstinspektion Lienz bekannt gab. Die Regionalenergie wird 45.000 Festmeter davon kaufen. „Um die betroffenen Forstwirte und Holzbauern zu unterstützen“, so der Geschäftsführer. Für die große Menge an Brennmaterial werden nun Lagerflächen gesucht. Wer an einem Holzverkauf interessiert ist, kann sich an die Regional­energie Osttirol wenden.

Die Genossenschaft hat im Bezirk insgesamt 18 Heizwerke verschiedener Größe. Die Palette reicht von der Ortswärme Matrei, die zahlreiche öffentliche Gebäude, Hotels und Privathäuser versorgt, bis hin zu Micronetzen für einige wenige Häuser. 131 Mitglieder, meist Agrargemeinschaften und Landwirte, gehören der Regionalenergie Osttirol an. An die 240 Kunden nutzen die in den Biomasse-Heizwerken erzeugte Wärme.

Die Zukunft sieht Geschäftsführer Jürgen Trutschnig nicht nur im Bau neuer Werke, sondern auch im Zusammenführen von bereits vorhandenen Versorgungsnetzen. „Ein solches Projekt läuft zurzeit in Kals. Das hat großes Potenzial“, ist Trutschnig überzeugt.

Ein zweites Standbein der Regionalenergie Osttirol ist das E-Carsharing-Netz namens „Flugs“. Mittlerweile gibt es zwölf Elektroautos, die angemeldete Mitglieder verwenden können.

Die turnusmäßigen Wahlen bestätigten die Funktionäre in ihren Ämtern. Obmann bleibt Albert Pichler, Konrad Ehenstrasser bleibt Präsident des Aufsichtsrates. (TT, co)