Jänner bescherte Landecker Vermietern teils empfindliches Minus

Von Helmut Wenzel

Landeck – Die Top-5-Tourismusorte im Bezirk hat es im Jänner kalt erwischt. In der Nächtigungsbilanz der Landesstatistik steht überall ein Minus davor: Ischgl -4,5 Prozent, St. Anton am Arlberg (-5,3), Serfaus (-3,4), Fiss (-1,2) und Kappl (-4,5).

„Die Rahmenbedingungen waren alles andere als günstig“, resümiert Andreas Steibl, Geschäftsführer beim TVB Paznaun-Ischgl. „Wenn in deutschen TV-Stationen über die Wetter- und Lawinensituation bei uns berichtet wird, ziehen potenzielle Urlauber die Schlussfolgerung, dass es besser ist, zu Hause zu bleiben. Vor allem kurzfristige Bucher haben uns gefehlt.“ Dass am 13./14. Jänner in Tirol erstmals seit 1999 wieder Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen wurde, bleibe ebenfalls nicht ohne Auswirkungen auf das Buchungsverhalten.

Dazu kamen diverse Straßensperren und Megastaus bei der Anreise, etwa am Fernpass. Steibl: „Betroffen sind vor allem Urlauber aus dem südbayrischen Raum.“

Ein empfindliches Nächtigungsminus von 8,8 Prozent musste übrigens Galtür schlucken. Die Nauderer hingegen konnten ein Plus von 1,2 Prozent ins Trockene bringen, während dem Nachbardorf Pfunds 3216 Übernachtungen (-9,2 Prozent) gegenüber vorigen Jänner fehlen.

Die bisherige Saisonbilanz (1. November bis 31. Jänner) dämpft das Jänner-Minus etwas ab. Ischgl erzielte 565.334 Übernachtungen, was einem leichten Minus von 1,1 Prozent entspricht. Die Nummer 2 im Bezirk, St. Anton, schreibt eine Minus von 2,5 Prozent. Den Serfausern fehlen 163 Übernachtungen, das ergibt ein Minus von 0,1 Prozent. Dank eines hervorragenden Saisonstarts haben die Fisser ein Plus von 3,2 Prozent in der Zwischenbilanz. Ebenfalls positiv unterwegs sind die Vermieter in Kappl, 2671 Nächtigungen mehr als im Vorjahr bedeuten ein Plus von 1,7 Prozent. Stark zulegen konnten Nauders (+7,3) sowie Ladis (8,4 Prozent). Den Kaunertalern wiederum bescherte die mehrtägige Sperre der Gletscherstraße ein Minus von 5,9 Prozent. Durchwachsen geht es den Talkessel-Touristikern: Zams -3,8 Prozent, Landeck +2,6 Prozent.