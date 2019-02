Nächtigungen chinesischer Gäste in Österreich seit 2008 versechsfacht

Wien – Die Zahl der Übernachtungen chinesischer Gäste konnte 2018 im Vergleich zu 2008 auf fast das Sechsfache (plus 491%) zulegen und erreichte rund 1,4 Millionen. Die Zahl der Ankünfte von Gästen aus China lag 2018 bei 973.000 und konnte sich somit seit 2008 ebenfalls versechsfachen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer chinesischer Gäste zählt zu den kürzesten und beträgt im Durchschnitt derzeit nur rund 1,4 Nächte, 2008 waren es 1,5 Nächte. Damit liegen diese deutlich unter dem gesamtösterreichischen Durchschnitt von 3,6 Nächten bei ausländischen Gästen.

Wien und Tirol am beliebtesten

Die beliebtesten Reisemonate sind die Sommermonate Mai bis Oktober, die rund zwei Drittel der jährlichen Ankünfte chinesischer Gäste ausmachen. Weiters bevorzugen Gäste aus China höher kategorisierte Unterkünfte der 5-/4-Stern- bzw. 3-Stern-Kategorie; mehr als drei Viertel der Nächtigungen von chinesischen Gästen findet in diesen Betrieben statt (78,1%).

Die beliebtesten Urlaubsdestinationen chinesischer Gäste sind vor allem in Wien und im Westen Österreichs zu finden, vorwiegend in Tirol (26,5 Prozent) und in Salzburg (14,6 Prozent). Neben Wien, Salzburg und Innsbruck wiesen die Gemeinden Vösendorf, Obsteig und Axams im Jahr 2018 die meisten Nächtigungen von chinesischen Gästen auf, wobei anzumerken ist, dass der Ort der Nächtigung nicht zwangsläufig mit dem eigentlichen Reiseziel übereinstimmen muss.