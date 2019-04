Chip-Riese Infineon stiftet Elektronik-Lehrstuhl

Innsbruck – Die Infineon Technologies Austria AG investiert in den nächsten fünf Jahren 1,5 Mio. Euro in eine Stiftungsprofessur für Leistungselektronik an der Universität Innsbruck. Am vergangenen Donnerstag hielt nun der auf den neuen Lehrstuhl berufene Univ.-Prof. Petar Grbovic im Beisein der Infineon-Austria-Vorstandsvorsitzenden Sabine Herlitschka und von Landesrat Bernhard Tilg seine Antrittsvorlesung. Grbovic ist ein international tätiger Experte auf dem Gebiet der Leistungselektronik.

„Mit der Universität Innsbruck haben wir einen idealen Partner mit internationaler Reputation, hervorragenden Leistungen in der Grundlagenforschung und einem guten Verständnis für die Bedürfnisse der Industrie gefunden“, betonte Herlitschka. Auch Uni-Rektor Tilmann Märk zeigte sich zufrieden: „Mit Unterstützung von Infineon können wir die praxis­orientierte Forschung und Lehre im Bereich Mechatronik erweitern und die Ausbildung von technischen Fachkräften weiter ausbauen.“

Leistungselektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik, das sich mit der Umformung elektrischer Energie mit schaltenden elektronischen Bauelementen beschäftigt. (hu) Infos auf tt.com/Wirtschaft