Gute Auftragslage: Die Bausaison im Bezirk Imst ist voll im Gange

Von Thomas Parth

Imst – Aktuell herrsche „am Bau“ eine gute Auftragslage, so Huber, selbst Geschäftsführer von AT-Thurnerbau. „Im Tiroler Oberland ist allen Anbietern gemein, dass wir uns nicht vor Großaufträgen scheuen und dass uns auch keine Arbeit zu klein ist“, so Huber. Ein gewisses Ausmaß an Großaufträgen sei wichtig, um die Grundauslastung der Arbeitskräfte zu gewährleisten. „Ein Tunnelbau ist nicht primär im Interesse der Bauwirtschaft, sondern in erster Linie im Interesse des Tourismus. Hier hoffen wir, ebenso wie beim Zusammenschluss Ötztal-Pitztal, auf eine Realisierung, die die gesamte Region dringend braucht“, zeigt Huber auf. „Das Hauptthema der kommenden Jahre ist der Verkehr. Das ist der Wirtschaft vollkommen bewusst“, gesteht Huber ein. Bekanntlich trat die Wirtschaftskammer bereits in der Vergangenheit für die beiden Tunnel (Scheitel- und Tschirganttunnel, Anm.) ein. „Der Verkehr muss funktionieren. Wir arbeiten an einer gemeinsamen und vernünftigen Lösung aktiv mit“, so Huber.

Einen Teil der angesprochenen Grundauslastung trägt das Wohnbausegment. Auftragsspitzen gebe es bedingt durch den Tourismus und das Baurecht, welches nur kurze Bauzeiten zulasse. Um das restliche Jahr auszugleichen, sei der Wohnbau unverzichtbar. „Spätestens seit der Krise 2009/10 trägt der Wohnbau glücklicherweise ein gleichbleibend großes Stück zum Bauvolumen bei“, weist Huber auf dieses Bezirksspezifikum hin: „Um eine Ganzjahresauslastung im Bau- und Baunebengewerbe zusammenzubringen, springt der Wohnbau für die Gewerbebauten ein, weil uns dafür einfach die entsprechend großen Gewerbeflächen fehlen.“

„Die Wirtschaftskammer hat in der bereits vierten Auflage ein Handbuch zum Vergabewesen herausgegeben. Das soll Gemeinden, speziell den Bürgermeistern und Bauamtsleitern, als Leitfaden dienen, um öffentliche Aufträge möglichst regional zu vergeben“, informiert WK-Obm. Josef Huber: „Sollte es spezifische Fragen zu dieser schriftlichen Unterlage geben, stehen die Experten der WK-Imst allen Gemeinden oder Betrieben mit Rat und Tat zur Seite.“

Um eine Lanze für die im Bezirk sehr dünn gesäte Industrie zu brechen, lobt Huber die Entscheidung der Pfeifer-Group, ihr Firmen-Headquarter auszubauen: „Für die Holzindustrie und den Standort Imst ist das Bekenntnis zur Bezirkshauptstadt ein tolles Signal. Die Wertschöpfung bleibt in der Region, weitere Arbeitsplätze entstehen und der Pfeifer-Standort wird langfristig abgesichert.“

Industrie und Gewerbe würden sich stark um Arbeitskräfte bemühen. „Wir sind in geburtenschwachen Jahrgängen und bemühen uns um jeden Lehrling. Noch nie wurden so viele Ressourcen in dieses Thema investiert wie gerade“, zeigt Huber auf. Schulkooperationen oder der universitäre Tourismuszweig in Landeck sowie die „hauseigene“ Fortbildung durch das WIFI leisten gute Nachwuchsarbeit. Die letztgenannte Institution könnte demnächst einer Transformation unterliegen.

„Fix ist, dass beide Wirtschaftskammern in Imst und Landeck als eigenständige Einheiten erhalten bleiben“, führt der Imster WK-Obmann näher aus. Beide Kammer-Gebäude seien mit die ältesten Tirols. Derzeit sei man dabei, einen Masterplan zu erstellen, ob die Bausubstanz attraktiviert werden kann oder ob ein Neubau den Vorzug bekommt. „Wir haben ein junges, engagiertes Team und Imst ist ein guter Standort“, wirbt Huber für das eigene Haus. Um den modernen Anforderungen in der Wissensvermittlung gerecht zu werden, wäre ein gemeinsames WIFI-Gebäude der Nachbarbezirke Imst und Landeck für Huber denkbar. „Wir müssen neben der Barrierefreiheit und guter Erreichbarkeit auch moderne Möglichkeiten, wie z. B. E-Learning, in unsere Überlegungen miteinfließen lassen“, fordert Huber: „Langfristig wäre eine WIFI-Zusammenlegung für beide Bezirke gut.“