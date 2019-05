Tirol ist das „Jobwunder“ in Österreich

Wien – Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im April weiter gesunken, wie das Sozialministerium gestern verkündete. Demnach ging die Arbeitslosenzahl um 4,1 Prozent auf 296.275 Personen zurück – das waren um 12.584 weniger als vor einem Jahr. Weitere 64.927 Jobsuchende befanden sich in Schulungen – ein Rückgang um 10.700 bzw. 14,1 Prozent.

Trotz der bereits niedrigen Arbeitslosenquote unter vier Prozent gab es in Tirol mit minus 12,5 Prozent den stärksten Rückgang unter den Bundesländern. Demnach waren mit Ende April 20.497 Menschen in Tirol auf Jobsuche, 2120 Tiroler befanden sich in AMS-Schulungen (- 7,1 Prozent), wie die Zahlen des Sozialministeriums zeigen. Zugleich stieg die Zahl der offenen Stellen in Tirol im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf 5616.

-

Für Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist das ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Tirol mit seiner Politik den richtigen Weg eingeschlagen habe. „Natürlich ist jeder Arbeitslose einer zu viel, doch wir haben keine Milliardenschulden und können gezielte Arbeitsmarktpolitik betreiben“, verweist er auch auf die Breitbandoffensive. Das Land pumpt nicht weniger als 100 Mio. Euro in den Ausbau.

Treiber des Arbeitslosenrückgangs in Österreich waren unter anderem die Baubranche. Dort ging die Zahl der Jobsuchenden im Vergleich zum April 2018 um 11,4 Prozent zurück. Deutlich weniger Arbeitslose gab es auch im Tourismus mit einem Rückgang von 6,8 Prozent und bei den Arbeitskräfteüberlassern mit minus 6,9 Prozent.

Die Zahl der Lehrstellensuchenden ist zwar um 12,1 Prozent auf 5407 gestiegen, demgegenüber stehen jedoch 6028 offene Lehrstellen (+ 21 Prozent). Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) kündigte eine Einstellungsförderung für Betriebe an, die gemeinsam mit den Bundesländern eingerichtet werden soll.

Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf zeigte sich zwar angesichts sinkender Arbeitslosigkeit in einer Aussendung erfreut, warnte aber zugleich vor dem steigenden Fachkräftemangel der „zu einem immer größeren Problem für die Unternehmen wird“. Er fordert Anstrengungen in der überregionalen Vermittlung sowie noch mehr gezielte Aus- und Weiterbildung in den Betrieben. (TT, APA)