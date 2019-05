Bei Glücksspiel-Razzien ist auch das Geld weg

Innsbruck – In den vergangenen Jahren ging die Polizei in Tirol verstärkt gegen illegale Glücksspiellokale vor, beschlagnahmte Automaten und schloss etliche illegale Spielhöllen. Viele Betreiber wehrten sich dagegen bis vor das Höchstgericht, meistens allerdings ohne Erfolg. So auch in einem Tiroler Fall aus dem Jahr 2014, bei dem nach einer Razzia der Finanzpolizei drei illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt wurden. Der Fall landete kürzlich vor dem Verwaltungsgerichtshof, nachdem der Betreiber das Geld, das sich in den beschlagnahmten Automaten befand, wieder zurückhaben wollte.

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hatte dem Betreiber der mutmaßlich illegalen Automaten zunächst sogar Recht gegeben und veranlasst, dass das Geld wieder „frei“ werde. Und zwar deshalb, weil es für die Beschlagnahme der Geldbeträge keine Grundlage im Glücksspielgesetz gebe.

Die Landespolizeidirektion Tirol wandte sich mit einer außerordentlichen Amtsrevision an den Verwaltungsgerichtshof. Pech für den Betreiber: Das Höchstgericht gab nun der Polizei Recht und richtete auch ziemlich eindeutige Worte an den Tiroler Richter. Denn das Landesverwaltungsgericht, betonte der VwGH, verkenne die Rechtslage, wenn es meint, dass es für die Beschlagnahme von in den Automaten befindlichem Geld keine Grundlage im Glücksspielgesetz gebe. In dem Gesetz sei schließlich geregelt, dass eine Beschlagnahme des Automaten nicht nur das Gerät selbst, sondern auch seinen Inhalt umfasst, also auch das darin befindliche Geld. (mas)