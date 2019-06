Gurgisers Transitforum hat nun einen Gewerbe-Ableger

Innsbruck – Das Transitforum Austria-Tirol will künftig einen noch stärkeren Fokus auf die regionale Wirtschaft legen. Mit der Gruppe „XUND‘S GEWERBE TIROL“ sollen künftig auch die Interessen der regionalen Betriebe aller Branchen an Behörden und Politik herangetragen werden, teilte die Organisation von Obmann Fritz Gurgiser am Mittwoch mit.

Die Regionalversorger aller Branchen würden schließlich „die Transitlasten mit Verlusten an Lebens- und Gesundheitsqualität durch Lärm und Abgase, mit Verlagerung von Steuergeld in die nicht genutzte Eisenbahn und zusätzlich auch noch für Stau- und Verspätungskosten aller Art“, bezahlen, kritisierte Gurgiser. Große Lebensmittelketten ebenso wie Tischler, Schlosser, Bäcker, Metzger und das gesamte Bau- und Baunebengewerbe samt Montagetrupps, Service- und Reparaturtechnikern würden täglich jeweils zahlreiche Stunden im Stau verlieren.

„XUNDHEIT und intakte Regionalwirtschaft sind kein verhandelbaren Güter“, meinte der Transitforum-Obmann. Leider sei offenbar aber die Stimme des regionalen Gewerbes „für die eigenen Interessenvertreter in der Wirtschaftskammer oder Industriellenvereinigung in München, Innsbruck, Bozen und Trient nicht wichtig genug“. (APA)