Neuer Rekord bei Urlauben in Privatquartieren

Nächtigungen in privaten Unterkünften:

Österreich: 24.590.212 Nächtigungen, + 5,2 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen (150 Mio.): 16,4 Prozent

Tirol: 11.044.406 Nächtigungen, + 4,7 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 22,3 Prozent

Salzburg: 5.237.736 Nächtigungen, + 5,4 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 17,7 Prozent

Vorarlberg: 2.059.583 Nächtigungen, + 1,5 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 22,5 Prozent

Steiermark: 1.901.762 Nächtigungen, + 2,8 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 14,6 Prozent

Kärnten: 1.783.093 Nächtigungen, + 3,2 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 13,4 Prozent

Oberösterreich: 887.362 Nächtigungen, + 7,1 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 10,9 Prozent

Niederösterreich: 718.452 Nächtigungen, + 4,1 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 9,7 Prozent

Wien*: 639.730 Nächtigungen, + 52,7 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 3,9 Prozent

Burgenland: 318.088 Nächtigungen, + 2,1 Prozent, Anteil an den Gesamtnächtigungen: 10,4 Prozent



* Seit 2017 gilt in Wien ein neues Tourismusförderungsgesetz. Dabei wurden die Regeln für Vermieter über Webplattformen verschärft, die nun auch in der Statistik aufscheinen.