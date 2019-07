Zuwachs bei Familiennestern im Pillerseetal

Seit 2009 ist die Region Pillerseetal Partner der Tiroler „Familiennester". Die Qualität des Kinderprogramms und der Unterkünfte stehen hierbei im Fokus. Auch heuer hat sich wieder eine Unterkunft zertifizieren lassen: Mit dem VAYA fine living Resort Fieberbrunn zählt die „Nester-Familie" im Pillerseetal nunmehr 34 Betriebe und gehört somit zu den führenden Familiennest-Regionen in Tirol. Die Familiennest-Betriebe — Urlaubsparadies Lindaublick in Fieberbrunn, die Appartements Ferienwohnungen Schreder und das Gästehaus Katharine (beide in Hochfilzen) — wurden heuer als „Premium Familiennest Partner" zertifiziert.

„Durch die Familiennest-Partner steigert sich die Qualität des Angebotes in der Region und das sorgt für eine bessere Zufriedenheit der Gäste und eine höhere Nachfrage", bestätigt auch Armin Kuen, Geschäftsführer vom Tourismusverband PillerseeTal. Gastgeber, Kinderbetreuer und TVB-Mitarbeiter werden z. B. in eigenen Schulungen und Seminaren auf die Ansprüche und Anforderungen der jüngsten Gäste vorbereitet.

Das heurige Kinderprogramm wurde wieder durch ein spezielles Jugendprogramm erweitert und für Familien attraktiver gestaltet.

Von Familienrallye, einem Rätselspiel für Familien, bis zum Besuch am Bauernhof und dem Survival Camp für Kinder reicht die wöchentliche Palette des Angebotes für Kinder ab 4 Jahren. Die Teens ab 8 Jahren toben sich beim Kletterworkshop, Stand-up-Paddeln oder beim Familiencanyoning aus.

Für Groß und Klein bietet die Ferienregion Pillerseetal im heurigen Sommer wiederum viele attraktive Urlaubsaktivitäten. (TT)