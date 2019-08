AMS Kufstein berät jetzt „mit mehr Privatsphäre“

Von Jasmine Hrdina

und Matthias Ellinger

Kufstein – Die Hälfte ist geschafft. Seit Mitte Juli können die 43 Mitarbeiter des Kufsteiner Arbeitsmarktservice in den neuen Räumlichkeiten im Untergeschoß ihrer Tätigkeit nachkommen. In knapp sechsmonatiger Bauzeit wurde aus dem ehemaligen Turnsaal zur „körperlichen Ertüchtigung von Zollbeamten“ 13 helle Einzelbüros und ein Multifunktionssaal auf 408 Quadratmetern. „Die Kunden sind zwar noch etwas verwirrt, dass sie jetzt ins Untergeschoß gehen müssen, aber sie nehmen es sehr gut an“, freut sich Abteilungsleiterin Michaela Zaglacher.

Ein Umbau der 1983 erbauten Räumlichkeiten sei längst überfällig gewesen, wie Geschäftsstellenleiterin Margit Exenberger erklärt. Damals waren bei der Kufsteiner Außenstelle 20 Mitarbeiter beschäftigt. „Die Thematik Arbeitslosigkeit hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. In den ehemaligen Doppelbüros konnte man keine Beratung mehr durchführen, wie sie sein sollte. Weder Diskretion noch Datenschutz waren gewährleistet.“

„Aus einem dunklen Turnsaal im Keller helle, der Arbeitsstättenverordnung entsprechende Büros zu machen, war eine große Herausforderung“, schildert Architekt Michael Schafferer.

Während der Betrieb in den neuen Bereichen in vollem Gange ist, läuft im Parterre die zweite Umbauphase an. Diese betrifft in erster Linie die Erneuerung sämtlicher Leitungen und Teilung der Doppelbüros in kleinere Räume. „Es wurden bereits fünf Kilometer EDV-Kabel verlegt, und das ist erst die Hälfte“, sagt Exenberger. Damit schreitet auch die Digitalisierung am AMS voran. Künftig will man vermehrt auf Online-Konten (E-Akten) setzen.

Die Kosten für die gesamte „Anpassungen des Angebots auf jetzige Anforderungen“ wollte man medial noch nicht verkünden, Träger sei mit der BundesImmobilienGesellschaft (BIG) der Eigentümer der Liegenschaft im Kufsteiner Zentrum. Inklusive Inventar und neuer EDV-Technik investiert das AMS dabei rund 200.000 Euro. Mitte September soll der Umbau vollständig abgeschlossen sein.

Pro Jahr bearbeiten die Mitarbeiter des Kufsteiner Arbeitsmarktservice mehr als 12.000 Anträge auf Arbeitslosengeld und zählen dabei mehr als 35.000 Kundenkontakte.