„Amarillus“-Moden in Innsbruck meldet Insolvenz an

Innsbruck – Über das Vermögen der „Amarillus“-Moden GmbH in Innsbruck wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen betreibt zwei Modegeschäfte in Innsbruck und ein Geschäft in Telfs. Von der Insolvenz betroffen sind neuen Dienstnehmer. Die Passiva betragen laut Schuldnerangaben rund 200.000 Euro.

Hinsichtlich Insolvenzursachen, Vermögen und Schulden liegen laut dem Gläubigerschutzverband KSV 1870 keine konkreten Angaben vor. Ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, werde vom Masseverwalter in den nächsten Wochen geprüft. (TT.com)