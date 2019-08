Urlaub mit Hund boomt: Tiroler Hoteliers ziehen mit

Innsbruck – 548.507 Hund­e waren 2018 österreichweit gemeldet. Diese Zahl ist in den letzten fünf Jahren um 14 Prozent gestiegen. Den höchsten Zuwachs im Hundebestand verzeichnet seit 2013 neben Salzburg (+22,9 Prozent) Tirol mit einem Plus von 22,7 Prozent. Das geht aus einer Studie des Urlaubsportals hunde­hotel.info hervor.

Inzwischen haben auch Hoteliers den Vierbeinertrend erkannt. Sie setzen auf Gäste mit Hund und investieren in besonders hundefreundliche Ausstattungen. Mehr als 500 hundefreundliche Hotels und Pensionen sind auf hundehotel.info gelistet. Darunter befinden sich zahlreiche Hotels, in denen die Vierbeiner nicht nur geduldet, sondern wirklich willkommen sind. „In ‚echten‘ Hundehotels ist der Vierbeiner nicht nur ein gern gesehener Gast, es wird ihm auch einiges geboten“, heißt es auf der Website. Das wichtigste Suchkriterium für Hundehalter sei demnach, ob der Hund auch mit ins Hotel-Restaurant darf.

Und die Zugriffszahlen belegen, dass der Urlaub mit Hund boomt. Monatlich suchen rund 18.000 Hundebesitzer nach geeigneten Urlaubsunterkünften mit hundespezifischen Angeboten. Besonders häufig informiere man sich über Hundehotels in Tirol, Kärnten und der Steiermark.

In Tirol gibt es drei Unterkünfte, die zu den beliebtesten Hundehotels in Österreich gehören. Im Hotel Riederhof in Ried im Oberinntal gelten die geführten Wanderungen mit Hund – Sommer wie Winter – als Highlight. Das Hotel Magdalena in Ried im Zillertal ist ausschließlich für Gäste mit Hund. Der Aufenthalt für die Vierbeiner ist völlig kostenlos. Und das Bio Hotel Stanglwirt in Going bietet für Hundefreunde eigens deklarierte Zimmer an. Hier findet auch der Vierbeiner alles, was er für den Aufenthalt braucht. (mal)