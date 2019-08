Logistiker Gebrüder Weiss übernimmt Spedition in Reutte

Bregenz, Lechaschau – Der Vorarlberger Logistik-Riese Gebrüder Weiss übernimmt die Koler, Kuhn & Merk Speditions Ges.m.b.H (KK+M) in Lechaschau. Der Kaufvertrag wurde am 27. August unterzeichnet und gilt rückwirkend zum 1.1.2019. „Mit KK+M in Reutte decken wir für unsere Kunden eine weitere wichtige Region in Tirol und Richtung Süddeutschland ab. Wir werden alle Mitarbeiter übernehmen und möchten dort weiter wachsen“, sagt Hannes Mayr, Regionalleiter West bei Gebrüder Weiss. Die KK+M und Gebrüder Weiss verbindet eine langjährige Partnerschaft. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Firma stand zum Verkauf, da der Inhaber Dietmar Koler sich zur Ruhe setzen möchte und keinen Nachfolger hat. Mit der Übernahme sichert Gebrüder Weiss den Fortbestand des Tiroler Traditionsunternehmens. Dietmar Koler wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Die KK+M wird bis Ende 2019 weiterhin unter ihrem bisherigen Namen firmieren. Ab 2020 soll die Spedition als Gebrüder Weiss Filiale Reutte geführt werden und berichtet an die Niederlassung Hall in Tirol. Mittelfristig sind weitere Investitionen in die Filiale Reutte geplant. Neben seinen Standorten in Innsbruck, Hall und Wörgl verfügt Gebrüder Weiss damit über vier Standorte in Tirol mit insgesamt rund 300 Mitarbeitern. (TT.com)