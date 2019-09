Tiroler Saatguthändler baut kräftig aus

Der Tiroler Saatguthändler Samen Schwarzenberger baut seinen Hauptsitz in Völs aus und investiert eine Million Euro in eine Abfüllanlage, mit der der Betrieb automatisiert werden soll. „Zum Jubiläumsjahr 2020 wird die neu errichtete Halle mit der vollautomatischen Abfüllanlage in Betrieb genommen", erklärte Firmeninhaber Erich Schwarzenberger. Damit könne man am Markt langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Zudem stehe für die Beratung noch mehr Zeit zur Verfügung, auf was sehr viel Wert gelegt wird, so Schwarzenberger weiter.

Das 90-Jahr-Jubiläum wird am 27. Juni 2020 beim Tag der offenen Tür gebührend gefeiert. Zudem werden über das ganze Jahr verschiedene Workshops zu Rasen-, Wildblumen- und Wiesenpflege abgehalten. Seit 1930 ist das Familienunternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau sowie Hochlagenbegrünung tätig und beschäftigt acht Mitarbeiter. Er gilt als Westösterreichs einziger Mischungshersteller, der Vertrieb erfolgt über Handelspartner, Direktvertrieb und online in ganz Europa. (TT)