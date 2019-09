Manipulationsvorwürfe: Harte Bandagen im Golfclub Kitz

Von Max Strozzi

Kitzbühel – Seit geraumer Zeit rumort es kräftig im Golfclub Kitzbühel Schwarzsee. Der Tourismusverband Kitzbühel betreibt die Anlage, mit dem Verein hat er nach eigenen Angaben aber nichts zu tun. Die Gräben im Club sind offenbar derart tief, dass es nun zum Eklat kam. In einem Schreiben an die Mitglieder kündigte Clubpräsidentin und Vereinsobfrau Tamara Jenewein den Rücktritt des gesamten Vorstandes an. Der Vorstand habe, „um weiteren Schaden für den Club abzuwenden“, gemeinsam die Entscheidung getroffen, „zum Ende der diesjährigen Saison, effektiv zur nächsten Generalversammlung (voraussichtlich 14. März 2020), zurückzutreten“, heißt es in dem von Jenewein gezeichneten Schreiben.