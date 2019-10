Innsbruck — Groß war die Aufregung, als vor Kurzem bekannt wurde, dass der Pächter des Restaurants Cammerlander in Innsbruck, der auch das Löwenhaus und die Geisterburg in Hall betrieb, Insolvenz anmelden musste.

Freuen sich die Kooperation: (v.li) Eduard Cammerlander, Thien Ngyen, Stephanie Cammerlander, Herbert Cammerlander. - Cammerlander

Nachdem für die Geisterburg bereits ein Nachfolger gefunden wurde, scheint es nun auch eine Lösung für das Cammerlander Restaurant am Marktplatz zu geben. Ab Mitte Oktober wird der Wiener Top-Gastronom Thien Nguyen erstmals in Innsbruck vietnamesische Küche präsentieren.

Pop-up-Konzept

Nguyen, der in Oberösterreich aufgewachsen ist, habe schon seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, in Innsbruck ein Restaurant zu eröffnen, erklärt die Familie Cammerlander in einer Aussendung am Freitag. „Mit dem Cammerlander am Marktplatz hat sich jetzt eine ausgezeichnete Möglichkeit für den Einstieg geboten", so Stefanie Cammerlander. Sie wird den Betrieb, welcher sich über zwei Stockwerke erstreckt, nun komplett übernehmen und bis zum Frühjahr 2021 gemeinsam mit Thien Nguyen ein neues Konzept ausarbeiten.

Video: So spricht man "Nguyen" aus

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Bis dahin soll dieses als Pop-up-Restaurant, mit einem für Innsbruck neuartigen Konzept, den Marktplatz beleben. Damit sei die Zukunft dieses Standortes gesichert. „Bis dahin ist genug Zeit, ein neues Konzept für das Erdgeschoss und den ersten Stock zu planen. Eines kann ich jetzt schon verraten — es wird ein vielseitiges Konzept sein, das nicht nur der Gastronomie Platz bieten wird", betont Cammerlander.

Thien Nguyen betreibt aktuell drei Lokale in Wien und ein viertes soll in Kürze eröffnen. Besonders das Nguyen´s am Karmeliter Platz wird von Restaurant-Testern hochgelobt und gilt als bestes vietnamesisches Lokal Wiens. (TT.com)