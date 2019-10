Pellets-Großlager in Hall soll Versorgung sichern

Hall – Wie die TT bereits vor eineinhalb Jahren berichtet hat, baut das Tiroler Energieunternehmen Gutmann ein bestehendes Silo in Hall in Tirol zum Pellets-Lager um. Das 45 Meter hohe Silo hat Gutmann Ende 2017 um 6 Mio. Euro vom Bauunternehmen Fröschl gekauft. Darin wurde Kies gelagert, davor hatte es Mehlerzeuger Rauch zur Mehl-Lagerung genutzt. Ab April 2020 lagert Gutmann in dem Silo bis zu 10.000 Tonnen Pellets. Zudem wird eine Holzvergaseranlage mit Blockheizkraftwerk integriert. Damit werde Strom für 1500 Haushalte und Fernwärme für 430 Haushalte erzeugt. Im obersten Stock entstehen Büros. In Summe sollen 20 Menschen in dem Gebäude arbeiten.

Insgesamt investiert Gutmann 12 Mio. Euro, erklärten gestern die Firmenchefs Alexander und Albert Gutmann bei einem Pressegespräch. Das Pelletslager – laut Gutmann das größte seiner Art in Österreich – soll Saison-Schwankungen im Pelletsgeschäft ausgleichen. Somit könne man „garantieren, dass es in Tirol immer ausreichend Pellets gibt“, sagte Alexander Gutmann. Den Tiroler Pelletsmarkt schätzt er auf 45.000 Tonnen pro Jahr. Mittelfristig will Gutmann über das Lager jährlich 80.000 Tonnen Pellets bewegen. Die Pellets stammen nach Eigenangaben aus Tirol, hauptsächlich von Holz Pfeifer. 4 bis 5 Mio. Euro setzte Gutmann zuletzt mit Pellets um. (mas)