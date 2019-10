Grenzenlose Buslinie wird weitergeführt

Aufgrund des Erfolges der vergangenen Jahre und der Dringlichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auszubauen, wird die Ausflugsbuslinie Inntal — Priental — Chiemsee in der Sommersaison 2020 weitergeführt. Im Zeitraum von Samstag, 23. Mai, bis Sonntag, 4. Oktober, wird die grenzüberschreitende Buslinie wieder täglich (auch an Feiertagen) verkehren. An Wochenenden steuert die Linie zusätzlich die Gemeinde Ebbs an.

Die Projektpartner, die das ÖPNV-Angebot tragen, sind die Gemeinden Oberaudorf, Aschau, Ebbs, Niederndorf und Bernau, der Landkreis Rosenheim, der Tourismusverband Kufsteinerland und der Verkehrsverbund Tirol.

In der Sommersaison 2019 haben insgesamt 2294 Personen die Buslinie genutzt. Aufgrund des wachsenden Bekanntheitsgrades gehen die Kooperationspartner für 2020 von einer weiteren Steigerung der Fahrgastzahlen aus.

Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass sich neue ÖPNV-Angebote in der Regel erst im Laufe einiger Jahre etablieren. Sehr attraktiv sind die Busse für Urlauber, die mit der Gästekarte der beteiligten TVB-Regionen in Tirol und Bayern die Buslinie kostenlos nutzen können und somit im ÖPNV auf „keine Grenzen" stoßen. (TT)