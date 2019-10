Verkehrsverbund Tirol startet E-Carsharing-Angebot

Innsbruck – Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) hebt mit Anfang November ein Angebot für E-Carsharing aus der Taufe, das in Kooperation mit Energie Tirol und zwei Carsharing-Betreibern konzipiert worden ist. Das Konzept richtet sich ausdrücklich an VVT-Jahreskartenbesitzer, die ihre Karte gegen einen Aufpreis „upgraden“ können, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Im „Upgrade-Preis“ von 100 Euro sind bereits 20 Fahrstunden inkludiert, für jede weitere Stunde müssen vier Euro bezahlt werden. Derzeit sind rund 50 E-Autos an 19 Standorten in Nord- und Osttirol zu haben, bei denen der VVT als Vermittler und Koordinator fungiert und die E-Auto-Kunden und die beiden involvierten Tiroler E-Car-Anbieter zusammenbringt. Gebucht wird das gewünschte E-Auto dann direkt über die Apps der Betreiber floMobil und Beecar.

Mobilitäts-Grundversorgung

Das Angebot soll vor allem auch im ländlichen Raum greifen. „Es geht schließlich nicht überall ein Zug und ein Bus hin“, meinte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) diesbezüglich. Außerdem trage man damit dem Wunsch der Bevölkerungen nach Individualität Rechnung. Wichtig in diesem Zusammenhang sei aber, dass man weder Klima noch Mitmenschen belaste, so Felipe. Das gelinge nunmehr mit dem „Carsharing Tirol2050“ getauften Projekt. „Wir sind hier in Tirol Vorreiter, kein anderes Bundesland hat ein öffentliches Carsharing-Modell das die Mobilitäts-Grundversorgung im Zentrum stehen hat“, strich Felipe heraus.

Es gehe nicht zuletzt darum, dass „die letzte Strecke mit dem E-Auto“ zurückgelegt werde, betonte Bruno Oberhuber, der Geschäftsführer von Energie Tirol. Eine ganzheitliche Lösung, die kein Flickwerk ist, nannte wiederum Reinhard Jennewein von floMobil das Projekt. „Endlich findet eine Vernetzung von Bus, Zug und E-Fahrzeug statt“, assistierte ihm Martin Tschurtschenthaler von Beecar. Die Digitalisierung spiele der Sache dabei in die Hände, betonten beide unisono und sprachen damit die Buchungsmöglichen über die jeweiligen Apps an. (APA, TT.com)