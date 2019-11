“MICE-Blicke“: Kitzbüheler in München auf Gästefang

Der Kongresstourismus spielt eine immer größere Rolle, schon seit einigen Jahren setzt Kitzbühel Tourismus daher auf „MICE" (Meetings Incentives Conventions Exhibitions), wie diese Form des Tourismus genannt wird. Um hier am Markt noch präsenter zu sein, haben sich die Verantwortlichen nun ein neues Format einfallen lassen, um mit Kunden Kontakt aufzunehmen, die „Kitzbüheler MICE-Blicke". Erstmals fand diese Veranstaltung nun kürzlich in München statt.

Kitzbühel Tourismus stellte gemeinsam mit den Partnern der Arbeitsgemeinschaft (Arge) MICE die unterschiedlichsten Tagungsmöglichkeiten in der Region vor. Die Gäste wurden zu Beginn mit Popcorn versorgt und in der Astor@Cinema Lounge begrüßt und die zehn Gastgeber vorgestellt (A-ROSA Kitzbühel, element3, Grand Tirolia Hotel Kitzbühel — Curio Col­lection by Hilton, K3 KitzKongress, Kempinski Hotel Das Tirol, Hotel Kitzhof — Mountain Design Resort, Hotel Schloss Lebenberg, Hotel Zur Tenne, Lisi Family Hotel und Kitzbühel Tourismus). In der gelassenen Kino-Atmosphäre wurden die Gäste mit einem Kurzfilm über die Highlights der Gamsstadt direkt nach Kitzbühel entführt.

Bei der so genannten „TabTour" mussten die Besucher dann in Teams die unterschiedlichsten Aufgaben zu Kitzbühel und seinen Tagungspartner-Betrieben absolvieren. Neben viel Spaß sorgte diese Aktivität für ein intensives Kennenlernen der Tagungsdestination. Das Engagement war beeindruckend und Kitzbühel belohnte die Mitglieder des Siegerteams mit einem schönen Preis inkl. Aufenthalt in Kitzbühel.

Beim gemütlichen kulinarischen Ausklang wurden die entstandenen Kontakte vertieft. (TT)