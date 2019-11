Hochzeiger lockt bei Eröffnung mit Gratis-Wochenende

Jerzens — Als Winterwonderland präsentiert sich das Hochzeiger Skigebiet. Deshalb haben sich die Bergbahnverantwortlichen entschlossen, den Saisonstart vorzuverlegen. So öffnet das Pitztaler Skigebiet bereits am 23. und 24. November erstmals die Liftanlagen — und das auch noch kostenlos: Das Gratis-Tagesticket ist an diesem Samstag und Sonntag an der Bergbahnkassa erhältlich. Das Zeigerrestaurant an der Mittelstation hat ebenfalls geöffnet. Die reguläre Öffnung des Hochzeigers erfolgt dann mit 29. November. (TT)

