Tiroler Firma Gloryfy mit Umsatzplus und neuem Sitz

Von Max Strozzi

Schlitters – Als Hersteller der „unzerstörbaren“ Brillen hat sich die Firma Gloryfy des Tirolers Christoph Egger einen Namen gemacht. Nun hat Egger sein bisher auf drei Tiroler Standorte verteiltes Unternehmen – Buch/Rotholz, Mayrhofen und Ramsau im Zillertal – in der neuen Firmenzentrale in Schlitters im Zillertal zusammengeführt. Auf vier Etagen und insgesamt 3000 Quadratmetern wird eine gemietete Lagerhalle umgebaut, dort werde von der Produktion über Marketing, Kundenbetreuung, Lager und Versand bis hin zu einem eigenen Fotostudio alles in einem Gebäude integriert. Einzig das Lackieren der Brillen verbleibe wie bisher bei einem Unternehmen in Mailand, schildert der Firmenchef.

30 der insgesamt 35 Mitarbeiter finden nun am neuen Standort in Schlitters Platz. Das ständige Pendeln zwischen drei Standorten habe viel Zeit und Energie in Anspruch genommen und auch einiges an Effizienz gekostet, erklärte Egger kürzlich im TT-Gespräch. „Die Bündelung in Schlitters ist ein Meilenstein, damit haben wir einen großen Schritt getan. Hier haben wir jetzt auch Platz für die Automatisierung“, sagt Egger. Insgesamt knapp eine Million Euro investiert Gloryfy laut Egger in den Standort. Davon fließen rund 500.000 Euro in Maschinen, die die Automatisierung im Unternehmen voranbringen sollen. „Alle Anlagen haben wir selbst gebaut. Die Automatisierung wird aber noch drei bis vier Jahre dauern“, erklärt Egger. Der Fernseh-Auftritt im Jahr 2016 bei der deutschen Investoren-Show „Höhle der Löwen“ hatte seinerzeit zunächst das Interesse eines Investors geweckt, das allerdings nicht in ein konkretes Engagement mündete. Über eine Crowd-Investing-Initiative hingegen sammelte Gloryfy später 800.000 Euro von Anlegern ein, berichtet Egger.

2019 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent auf rund 4,3 Millionen Euro geklettert. Nach einem Verlust 2018 dürfte sich 2019 laut Egger wieder ein Gewinn ausgehen. Jeweils rund die Hälfte des Umsatzes werde mit optischen Brillen sowie mit Sportbrillen (u. a. auch Ski­brillen) erwirtschaftet, erklärt der Firmengründer. Kooperationen mit Promis wie etwa dem Sänger Xavier Naidoo, dem Tiroler Kletter-Ass Jakob Schubert oder mit diversen KTM-Motorsportlern sollen der Marke einen weiteren Auftrieb bringen. Auch in einen in den Brillenbügel integrierten Metallstab, mit dem man den Bügel besser an die jeweilige Kopfform anpassen kann, setzt Egger Hoffnungen.