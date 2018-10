Impfskandal in China: Pharma-Unternehmen muss Milliarden zahlen

Peking – Nach einem großen Impfskandal in China muss das Pharma-Unternehmen Changchun Changsheng 9,1 Milliarden Yuan (1,1 Mrd. Euro) Strafe zahlen. Das teilte die Arzneimittel-Aufsicht des Landes am Dienstag mit. Sie hatte im Juli bei einer Inspektion von Changchun Changsheng gefälschte Daten und andere Regelverstöße bei der Produktion eines Tollwut-Impfstoffes festgestellt.

Bei Produktion von Tollwut-Impfstoff gepfuscht

Die Behörde hatte im Juli bei einer Inspektion von Changchun Changsheng gefälschte Daten und andere Regelverstöße bei der Produktion eines Tollwut-Impfstoffes festgestellt und die Produktion des Mittels gestoppt. Die beanstandeten Impfdosen wurden laut CFDA nicht ausgeliefert. Staatliche Medien berichteten allerdings das Gegenteil.

In der chinesischen Öffentlichkeit und insbesondere bei besorgten Eltern löste der Fall Empörung aus. In Online-Netzwerken wurde eine Flut von Artikeln und Kommentaren veröffentlicht, in denen die chinesische Pharmaindustrie scharf kritisiert wurde. Nach zahlreichen Skandalen ist das Vertrauen der chinesischen Bevölkerung in die Sicherheit von Lebensmitteln und Medikamenten ohnehin gering.

Changchun Changsheng war der zweitgrößte Hersteller von Anti-Tollwut-Impfstoffen in China. Nach dem Skandal kündigte Regierungschef Li Keqiang die Bildung einer Untersuchungskommission an, um die Praktiken in der gesamten Pharmabranche offenzulegen. (APA/AFP)