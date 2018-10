Ikea macht in Deutschland erstmals mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz

Hofheim-Wallau – Der Möbelhändler Ikea hat auf seinem größten europäischen Einzelmarkt Deutschland erstmals mehr als fünf Mrd. Euro umgesetzt. Die Erlöse stiegen im Geschäftsjahr 2018 (30. August) aber nur noch langsam um 2,8 Prozent auf 5,003 Mrd. Euro, wie die deutsche Tochter des Konzerns am Dienstag in Hofheim bei Frankfurt berichtete. Weltweit hatte der Möbelriese um 4,7 Prozent zugelegt.

Erneut wuchs in Deutschland der Online-Umsatz mit einem Plus von 12,8 Prozent schneller als der stationäre Handel. Er machte aber nur 371 Mio. Euro oder 7,4 Prozent des Gesamtvolumens aus. Die jährliche Besucherzahl in den unverändert 53 Möbelhäusern blieb mit annähernd 100 Millionen Menschen gleich. Pro Einkauf gaben die Kunden im Schnitt 94,40 Euro aus und damit 2,6 Prozent mehr als 2017. Die Lebensmittel-Sparte mit den Restaurants wuchs um 4 Prozent auf 239,5 Mio. Euro.

Die Einrichtungshäuser blieben ein wichtiger Erfolgsfaktor, die auch in Zeiten des Online-Handels eine entscheidende Rolle beim Möbelkauf spielten, erklärte Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev. Gestiegen sei die Nachfrage nach Serviceleistungen vor allem bei Küchen-Aufmaß und -Montage um jeweils 21 Prozent. Obwohl die meisten Menschen ihre Ikea-Möbel immer noch selbst zusammenschrauben, stieg auch hier die Nachfrage nach Möbel-Montage um 4 Prozent. (APA/dpa)