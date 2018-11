Letztes Update am Fr, 09.11.2018 10:18

Grünes Licht für Benko: Fusion von Karstadt und Kaufhof genehmigt

Unter dem Dach der neuen Holding werden nicht nur die deutschen Kaufhof- und Karstadt-Filialen vereint, sondern auch die Karstadt-Sporthäuser, die europäischen Filialen von Saks Off 5th, die Galeria-Inno-Kaufhäuser in Belgien, die Hudson‘s-Bay-Warenhäuser in den Niederlanden sowie eine Reihe von Internet-Anbietern.