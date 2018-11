Wien – An drei ehemaligen Standorten der Modekette Charles Vögele in der Steiermark und in Tirol sperrt das Modehaus C&A am 15. November auf. Aufgemacht wird im Einkaufszentrum Cyta in Völs (Tirol), im ELI in Liezen (Steiermark) und im FMZ in Feldbach (Steiermark), teilte C&A am Dienstag mit. Für Frühjahr 2019 sei eine weitere Übernahme in St. Veit (Kärnten) geplant.

Von den ursprünglich mehr als 100 Vögele-Filialen hat der neue Eigentümer nur 70 weitergeführt. (APA)