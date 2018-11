Autobauer General Motors schließt Werke und streicht Jobs

Wegen der Umstellung auf Elektroautos will der US-Autobauer mehrere Werke schließen und mehr als jede sechste Stelle streichen. In den Werken in Oshawa in Kanada, Hamtramck in Detroit und Michigan and Lordstown in Warren im US-Bundesstaat Ohio soll die Produktion gestoppt werden.