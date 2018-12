Letztes Update am Fr, 07.12.2018 09:35

Amazon erwägt kassenlose Geschäfte auf Flughäfen

Amazon baut derzeit das Netz an sogenannten Amazon-Go-Geschäften aus. Behördenunterlagen lassen darauf schließen, dass der Internetriese sein Netz an kassenlosen Geschäften auf Flughäfen erweitern will.