Ryanair baut seine Basis in Grenznähe aus

Über „ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk" freute sich Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid, der vor Kurzem den zehnmillionsten Passagier in der nunmehr über elfjährigen Geschichte von Bayerns drittem Verkehrsflughafen, dem Allgäu Airport, begrüßen konnte. „Das ist auch eine Bestätigung unserer Zusammenarbeit", erklärte er.

Mit Memmingen hatte die irische Fluggesellschaft im September letzten Jahres ihre zehnte Basis in Deutschland eröffnet und im Winter 18/19 sechs neue Strecken etabliert, die für einen weiteren Wachstumsschub am Allgäu Airport sorgten.

Nun soll die zweite Maschine ab 31. März 2019 auch dazu beitragen, bestehende Strecken auszubauen. So kann man im kommenden Sommer sechsmal wöchentlich nach Palma de Mallorca fliegen. Obendrein sorgt sie für angenehmere Flugzeiten, da viele Ziele nun zuerst ab Memmingen angeflogen werden und die Passagiere mehr Zeit vor Ort haben. Schmid: „Fest steht auch, dass sich die Zahl der vor Ort stationierten Ryanair-Mitarbeiter von bisher 35 annähernd verdoppeln wird."

Nachdem der Flughafen Memmingen bereits im September die Millionen-Grenze bei den Passagierzahlen erreichen konnte, rechnet man für das Jahr 2018 mit einem deutlichen Wachstum und einem Jahresziel von 1,4 Millionen Fluggästen. Dazu leistet auch der aktuelle Winterflugplan mit neuen Zielen seinen Beitrag. So bietet Ryanair Marrakesch, Lemberg, Brindisi, Banja Luka und Edinburgh an, Wizz Air fliegt ab Memmingen erstmals nach Pristina (Kosovo) und nach Chisinau, der Hauptstadt Moldawiens. Zudem steht die Verbindung Memmingen-Moskau wieder fünfmal pro Woche am Flugplan der Pobeda. (TT, fasi)