Bank Austria will sich von Beteiligung an Card Complete trennen

Wien/Foster City (Kalifornien) – Gerüchte um einen bevorstehenden Verkauf der Beteiligung der UniCredit Bank Austria am Kartenanbieter Card Complete gibt es schon länger. Nun scheint das Verkaufsverfahren auf Schiene gekommen zu sein.

Nach Berichten der Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore und von Bloomberg hat UniCredit Berater von HSBC mit der Suche nach möglichen Interessenten für das Asset in Österreich beauftragt, denen Verkaufsunterlagen zukommen werden.

Card Complete steht derzeit im Eigentum der Bank Austria mit 50,1 Prozent, der Raiffeisen Bank International (25 Prozent) und der AVZ-Stiftung (24,9 Prozent). UniCredit in Mailand nahm zu den Berichten heute Vormittag ebenso wenig Stellung wie die Bank Austria oder die anderen Beteiligten. Ob die Bank Austria als einzige ihre Beteiligung verkaufen will, gilt vorerst als unklar.

Nets A/S mit Expansionsbestreben

Als einer der möglichen Interessenten, zu denen das Asset passen könnte, wird in informierten Kreisen der in Kopenhagen ansässige und vorwiegend in Nordeuropa aktive Zahlungsdienstleister Nets A/S kolportiert, dem Expansionslust in weiteren Teilen Europas nachgesagt wird.

Im Juli hatte es erste Berichte über einen möglichen Verkauf der Kartenfirma in Österreich durch UniCredit Bank Austria gegeben. Damals war von einem Unternehmenswert von rund 400 Mio. Euro die Rede gewesen.