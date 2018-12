Umsatz-Milliardär Ortner: „Blühen am liebsten im Verborgenen“

Von Alois Vahrner

Innsbruck – Sie ist eine der ganz großen Nummern in Österreichs Wirtschaft und noch mehr im Tiroler Maßstab, auch wenn ihr Chef das kaum einmal an die große Glocke hängt. „Wir blühen am liebsten im Verborgenen“, sagt Klaus Ortner, dessen IGO Ortner Gruppe inklusive aller assoziierten Gemeinschaftsunternehmen (in diesen hält man mehr als 25 Prozent Anteil) heuer über 6 Mrd. Euro umgesetzt hat und insgesamt 23.200 Mitarbeiter hat.

Im Jahr 1968 ist Klaus Ortner in das 1903 von seinem Großvater Ignaz Ortner (der heutige Holding-Name IGO wurde von ihm abgeleitet) gegründete und dann von seinem Vater Josef Ortner weitergeführte Unternehmen eingetreten – damals mit etwa 17 Mio. Schilling Umsatz und 100 Mitarbeitern.

Zur Gruppe gehören die 100-Prozent-Beteiligungen in Sachen Gebäudetechnik und Anlagenbau, neben Ortner auch HTG, Bacon, Babak, Elin, EBG, Insta-Bloc und TKT (Marktführer in Polen) und verschiedene Niederlassungen in Deutschland. Ortner ist mit fast 40 Prozent auch größter Aktionär des Baukonzerns Porr und hält ein Drittel am Immobilienentwickler UBM („der führende Hotelentwickler Europas“), an der Hospitalsgruppe mit acht Reha-Zentren (über 1000 Betten) oder am Gemeinde-Dienstleister Communalp. Dazu kommt die Beteiligung an einer ganzen Reihe von Start-ups, darunter Blue Code, das ein eigenes europäisches Handy-Bezahlsystem auf den Weg bringen möchte und mit der chinesischen Alipay auch Herausforderer für US-Riesen wie Paypal sein könnte. Start-ups in TV-Shows suchen – wie es etwa Hans-Peter Haselsteiner macht –, würde Ortner nicht. Das wäre ihm zu viel Publicity, außerdem beteilige er sich nur an Firmen, „wo ich weiß, wer es macht und wo ich Vertrauen habe“.

Varoddbrua-Brücke in Norwegen. - Ortner

Klaus Ortner (er hat selbst noch 72,1 Prozent, seine Frau Friederike 2,9 Prozent) hat vor einiger Zeit je 12,5 Prozent seinen beiden Töchtern Iris und Nina überschrieben. Iris Ortner lenkt mit ihrem Vater die Holding und ist Geschäftsführerin bzw. Aufsichtsrätin in verschiedenen Bereichen, Nina Ortner (in Babypause) kümmert sich um den Immobilienteil der Gruppe.

Ortner will den internationalen Wachstumskurs fortsetzen. Die Porr habe mit Hinteregger, der deutschen Oevermann und der Ex-Alpine in Tschechien drei Baufirmen mit zusammen circa 600 Mio. Euro Umsatz übernommen. Es gebe spektakuläre Projekte wie die Rhein-Brücke bei Leverkusen um 400 Mio. Euro. Für BMW habe man in Freimann bei München für 120 Mio. Euro als Totalunternehmer von der Planung bis zur Ausführung („das ist die Zukunft“) bei einem Großbau alles aus einer Hand realisiert. UBM entwickelt und baut jedes Jahr mindestens vier neue Hotels und verschiedene Büro- und Wohnprojekte – etwa das QBC am Wiener Hauptbahnhof (Projektvolumen 400 bis 500 Mio. Euro) oder als neues Projekt ein Hotel am Wiener Donaukanal mit 800 Zimmern, weiters die Zalando-Zentrale in Berlin für 200 Mio. Euro. In Summe seien in der Gruppe außerdem verschiedene Wohnprojekte mit über 3000 Wohnungen in Bau, sagt Ortner.