Immer häufiger Identitätsdiebstahl mit Ausweiskopien

Wien – Egal ob für die Wohnungssuche, die Registrierung bei einem Carsharing-Anbieter, die Eröffnung eines Kontos bei einer Online-Bank oder den Abschluss eines Mobilfunkvertrags – dafür bedarf es im Regelfall einer Identitätsbestätigung des Antragstellers. Das heißt, die Kopie eines Ausweisdokuments, wie eines Führerscheins oder Reisepasses, muss zur Bestätigung versendet, auf einer Website hochgeladen oder mittels Video-Ident-Verfahren übermittelt werden.

Doch wer seinen Ausweis online an Dritte weitergibt, geht ein großes Risiko ein: Immer häufiger sind auch Kriminelle auf die sensiblen Daten aus. Sie nutzen diese Identitätsdiebstähle, um Straftaten im Namen der bestohlenen Personen zu begehen. Damit können Betrüger beispielsweise Bankkonten eröffnen, Kredite aufnehmen, einkaufen oder Geldwäsche betreiben. Dazu Thorsten Behrens, Projektleiter der Watchlist Internet: „Seit Beginn des Jahres trifft bei uns eine steigende Anzahl von Beschwerden dieser Art ein und wir gehen davon aus, dass die Betrugsfälle weiter steigen werden. Für User wird es immer schwieriger, unseriöse Anbieter zu erkennen, da die betrügerischen Websites zunehmend professioneller gestaltet sind und täuschend echt aussehen.“

Betrugsfälle häufen sich

So wie auch bei zuletzt publik gemachten Fällen. Die Seiten gaben an, Marktforschungsinstitute zu sein, bei denen Konsumenten bis zu 100 Euro pro abgeschlossener Umfrage verdienen können. Bei der Anmeldung mussten Interessenten auch ihre Ausweisdokumente wie Personalausweis oder Pass hochladen. Im Rahmen der ersten vermeintlichen Umfrage sollten sie ein Konto bei einer Online-Bank eröffnen und ein Video-Ident-Verfahren durchlaufen. Die Bank selbst wusste davon aber nichts und Kriminelle stahlen die Daten der Teilnehmer. Sie verfügten dadurch über die eröffneten Bankkonten und waren in der Lage, Verbrechen und Geldwäsche unter dem Namen ihrer Opfer zu begehen.

Nicht nur bei Meinungsumfragen oder Gewinnspielausschreibungen wird diese Masche verwendet: Zuletzt wurden der Watchlist Internet auch Fälle gemeldet, bei denen versucht wurde, mit Stellenausschreibungen, bei der Wohnungssuche, beim Einkauf auf Kleinanzeigenplattformen oder mit gefälschten PayPal-Nachrichten Identitätsdiebstahl zu begehen. (TT)