Marktmacht: Wettbewerbshüter ermitteln gegen Online-Riesen Amazon

Wien, Seattle – Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat heute, Donnerstag, ein Ermittlungsverfahren gegen Amazon eröffnet. Es werde geprüft, ob Amazon Services Europe eine marktbeherrschende Stellung gegenüber Händlern missbrauche, die auf dem Amazon-Marktplatz aktiv und auf diesen angewiesen seien, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Bereits im vergangenen Dezember hat der österreichische Handelsverband bei der BWB Beschwerde gegen Amazon wegen unfairen Geschäftspraktiken eingereicht.

Zudem sollen die Konditionen, zu denen Amazon österreichischen Händlern Zutritt zu seinem Marktplatz gewährt, überprüft werden. Es bestehe der Verdacht, dass der Internet-Riese andere Händler auf seinem Marktplatz benachteilige und so seine eigenen Angebote bevorzuge. „Die digitale Welt ist kein rechtsfreier Raum. Auch global agierende Unternehmen müssen sich an die österreichischen Gesetze halten.“, begründete Theodor Thanner, Generaldirektor der BWB, die Entscheidung.

Gerichtsstand Luxemburg

In den Beschwerden war die Rede von unbegründeten und plötzlichen Sperren von Händlerkonten sowie von der Verpflichtung, die Einkaufspreise offenzulegen, schreibt die Behörde in ihrer Aussendung. Zudem habe Amazon falsche Lieferangaben hinzugefügt und Produktrankings seien ohne Begründung verloren gegangen. Eine Klage gegen Amazon werde für heimische Händler außerdem durch die bestehenden Gerichtsstandklauseln erschwert. Amazon hat seinen Gerichtsstand in Luxemburg.

Das Wirtschaftsministerium setze sich für faire Rahmenbedingungen im Umgang mit internationalen Online-Händlern ein und habe bereits Maßnahmen diesbezüglich gesetzt, wie „etwa die Umsatzsteuer-Pflicht für Pakete aus Drittstaaten ab dem ersten Cent und auch die geplante Digitalkonzernsteuer auf Onlinewerbung“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Zusammenarbeit mit deutscher Behörde

Amazon wollte das Ermittlungsverfahren nicht im Detail kommentieren. „Wir werden jedoch vollumfänglich mit der BWB kooperieren und weiterhin daran arbeiten, kleine und mittlere Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen“, sagte ein Amazon-Sprecher.

Im Rahmen der Ermittlungen sind laut BWB Gespräche mit Amazon geplant, haben bisher aber noch nicht stattgefunden. Zudem will die heimische Behörde in ihren Ermittlungen eng mit dem deutschen Kartellamt zusammenarbeiten, das Amazon bereits seit November 2018 im Visier hat.

Enormes Wachstum einiger weniger

Das Wachstum des Onlinehandels schreitet in Österreich in einem Tempo voran, von dem der stationäre Einzelhandel nur träumen kann. Allein im letzten Jahr sind die Umsätze um zehn Prozent gewachsen.

Trotz des eCommerce-Booms verzeichnet aber nur ein Bruchteil der 9000 heimischen Onlineshops Umsatzzuwächse. Die zehn größten Webshops erwirtschaften hierzulande mehr Umsatz als die folgenden 250.

Allein Amazon machte 2017 in Österreich rund 690 Mio. Euro Umsatz – hinzu kommt ein Umsatzvolumen von mindestens 700 Mio. Euro über den Amazon Marktplatz.

Doppelrolle von Amazon

Mittlerweile haben laut Handelsverband bereits 93 Prozent aller österreichischen Online-Shopper zumindest einmal bei Amazon eingekauft. Doch dank seines Marktplatzes verfügt Amazon nicht nur über unzählige Kundendaten, sondern auch über die Daten aller dort gelisteten Händler – und das sind fast alle heimischen Webshops.

Der Konzern könne diese nutzen, um etwa das Eigensortiment bzw. Eigenmarken wie „Amazon Basics“ dort zu stärken, wo andere Händler mit „Bestsellern“ erfolgreich sind, und damit letztere vom Markt verdrängen, warnt der Handelsverband. (APA, TT.com)